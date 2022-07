Doctor Strange 2: Xochitl Gomez parla della segretezza Marvel e della scena degli Illuminati

Abbiamo già riportato alcune dichiarazioni su Doctor Strange 2 fatte dall’interprete di America Chavez, Xochitl Gomez in merito alle modifiche al film fatte durante le riprese aggiuntive. Le potete leggere in questo articolo.

Ora, sempre dagli impegni stampa dell’attrice organizzati dai Marvel Studios in occasione dell’uscita in home video del film, citiamo anche quello che Xochitl Gomez ha detto circa la ben nota segretezza dei Marvel Studios e alla scena con gli Illuminati.

Sul primo argomento, l’attrice dichiara di non aver penato più di tanto nel mantenere il più stretto riserbo sul film perché, essendo lei in primis una fan, voleva assicurarsi che l’effetto sorpresa non venisse rovinato:

È stato abbastanza facile mantenere il silenzio perché essendo io stessa una fan volevo che il pubblico scoprisse le varie svolte nella trama mano a mano che guardava il film. Sono stata molto attenta a non dire nulla. Penso di essermi trovata solo una volta a rispondere a una domanda, ma mi sono fermata in tempo.

Poi sulla scena con gli Illuminati di Doctor Strange 2 aggiunge di aver provato un vero e proprio effetto “star struck” già solo passando vicino alle roulotte delle star comparse nel segmento, in primis Patrick Stewart:

Dagli stunt all’andare alla roulotte penso che la cosa più sorprendente sia costituita dal fatto che ero la quinta persona sul foglio di chiamata della scena. Una roba straordinaria. Mi domandavo “Ma come può essere accaduta una roba del genere?”. Poi lo stare lì sul set con tutte quelle macchine che arrivavano, specie per il momento con gli Illuminati, c’erano tutte queste roulotte con i nomi fuori. Nomi come Patrick Stewart, capisci? La sensazione di realtà veniva data dal fatto che c’erano tutte queste macchine allineate pronte a portarci di qua e di là, vedere queste limousine dalle quali uscivano questi attori pronti per sottoporsi alla sessione di trucco e parrucco e poi vederli con i loro costumi addosso. Una roba davvero fuori di testa.

Doctor Strange nel multiverso della follia, dopo essere stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 4 maggio 2022, è ora disponibile su Disney+. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

