sta promuovendo Il potere del cane in vista della Notte degli Oscar anche se nelle varie interviste che rilascia finisce anche a parlare di, l’iconico Stregone Supremo della Marvel che interpreta sul grande schermo nelle pellicole del Marvel Cinematic Universe.

E parlando del suo personaggio con KCRW Benedict Cumberbatch ha spiegato perché, secondo lui, Doctor Strange non sia proprimente definibile come un Avengers.

Ecco cos’ha detto:

La gente mi dice che ero in Avengers, ma che il mio personaggio non è un Avenger. No, non lo sono. Non sono alla Stark Tower con Nick Fury, è come se stesse un po’ al di fuori di quel reame, ma peraltro penso che non sia tanto una questione di tratti caratteriali. Per me è come una qualifica lavorativa. Il suo compito è quello di difendere la realtà degli Avengers seguendo delle modalità differenti dalle battaglie che loro hanno condotto fino a che tutto no finisce per coincidere negli ultimi due film di Avengers. Mantiene questa posizione periferica, ma c’è sempre un momento in cui deve collaborare con altra gente e fare squadra. Sai, magari potremmo vedere qualcosa del genere nel prossimo film, ma dovete aspettare un po’ per scoprirlo.