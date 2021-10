Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In rete sono approdate alcune immagini dei cappellini della troupe di, il sequel del film di Scott Derrickson in arrivo l’anno prossimo.

Gli scatti ci mostrano il logo di Doctor Strange impiegato sul set con il “2” del sequel in numeri romani e anche quello di Scarlet Witch, che si intreccia con il simbolo di Strange.

Ecco le foto:

📸 | Here’s a look at the #DoctorStrange2 stunt team hat that features a new emblem intertwining the Sanctum Sanctorum’s logo with The Scarlet Witch’s tiara! pic.twitter.com/pTS72kFP8K — Doctor Strange 2 Updates (@DrStrangeUpdate) October 3, 2021

Quanto segue, inoltre, potrebbe rivelarsi spoileroso.

Da The Direct arriva invece la notizia che nel corso della storia torneranno le sentinelle di Ultron, già apparse in Avengers: Age of Ultron e nell’ultimo episodio di What If. Il sito precisa che le sentinelle arriveranno da un altro universo, senza fornire ulteriori dettagli.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022. Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del lungometraggio.

Quanto attendete il film diretto da Sam Raimi e scritto da Michael Waldron? Ditecelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!