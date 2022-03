Da Empire giunge conferma che quelli che Stephen Strange si ritroverà davanti in una sequenza disaranno effettivamente gli

Ecco uno scan della rivista in cui viene sottolineato che “Strange è in piedi davanti agli Illuminati“, in uno scatto tratto da una sequenza mostrata già nei trailer in cui Doctor Strange si ritrova davanti a un personaggio ben noto interpretato da Patrick Stewart.

Nei fumetti il nome si riferisce a una élite segreta formata dagli eroi, dai difensori e dalle menti migliori della Terra, che dietro le quinte e attraverso decisioni controverse cercano di tenere il pianeta al sicuro da minacce cosmiche, mistiche e planetarie.

All’interno del giornale c’è effettivamente un passaggio in cui il produttore del film Richie Palmer stuzzica i fan commentando le voci sulla presenza degli Illuminati:

Posso dire che amo gli Illuminati, se dovessimo inserirli in futuro, potrebbero essere più collegati all’UCM e ai nostri personaggi, piuttosto che risultare una replica della loro composizione nei fumetti.

La pellicola dei Marvel Studios di Kevin Feige sarà al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.