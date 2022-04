Le prevendite diproseguono: il film dei Marvel Studios dovrebbe aver già incassato circa 28 milioni di dollari in Nordamerica grazie ai biglietti già preacquistati. Mano a mano che si avvicina l’uscita del cinecomic, le previsioni d’incasso d’esordio vengono ritoccate. Il primo sequel vero e proprio della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel si preannuncia come un vero e proprio evento: l’attesa sale, e come avvenuto per altri cinecomic la pandemia (che sta allentando sempre più la presa, almeno per quanto riguarda il ritorno in sala negli Stati Uniti) non dovrebbe frenare il suo debutto. Dopotutto, l’esempio di(quasi 2 miliardi di dollari al box-office globale in piena ondata Omicron) dimostra che per alcuni titoli gli spettatori si riversano al cinema.

Il primo film incassò 85 milioni di dollari nel suo primo weekend – ovviamente da allora sono cambiate molte cose, oltretutto grazie al Multiverso il film di Sam Raimi promette di essere molto più “integrato” nell’Universo Marvel, tra film e serie tv, e questo fungerà sicuramente da ulteriore richiamo. Ecco quindi che il termine di paragone sono i 260 milioni di dollari con cui ha debuttato negli Stati Uniti a dicembre Spider-Man: No Way Home.

Le attuali proiezioni parlano di una forbice d’incasso tra i 175 e i 210 milioni di dollari, ma è più probabile che nelle prossime settimane questa forbice si stringerà verso l’alto e si parli di 190/210 milioni, se non di più.

Vi terremo aggiornati!

