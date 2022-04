In occasione dell’apertura delle prevendite di noi abbiamo organizzato la proiezione speciale ad Arcadia Cinema il 4 maggio alle 21, restano pochi posti! ), Fandango , il più grande sito di prenotazione biglietti in America, ha avuto poi l’opportunità di parlare con il regista, il quale ha snocciolato diversi dettagli sull’attesissimo blockbuster.

Vi riportiamo i passaggi più interessanti dell’intervista!

Innanzitutto, il regista ha spiegato quanto fosse “aggiornato” sulla Nuova Marvel quando è stato ingaggiato per lavorare al film – per Nuova Marvel si intende, ovviamente, il Marvel Cinematic Universe:

Beh, avevo visto Iron Man, il primo Avengers, Black Panther e Doctor Strange, e alcune clip degli altri film. Hanno fatto 28 film! Ne ho visti veramente quattro o cinque, quindi posso dire che non sono un esperto. Ho apprezzato tutto quanto, ma non sono un esperto. Però sono anche un grandissimo fan dei fumetti Marvel degli anni settanta, ottanta e novanta. Quindi, i personaggi e le loro storie mi sono molto familiari, così come le interazioni tra loro. Ed è su questo che si basano i film Marvel.

Ci saranno varie versioni di Wanda e Doctor Strange

Raimi conferma che vedremo varie versioni di Wanda e di Strange:

Il film è un viaggio nel multiverso, quindi vedrete diverse versioni di Doctor Strange e anche di Wanda Maximoff. Quindi, gli attori devono interpretare queste varie versioni. È una grande sfida per loro e un gran divertimento per me dirigere queste versioni alternative di loro stessi.

Chi è più potente tra Doctor Strange e Wanda?

Al regista è stata posta la classica domanda “chi è più potente in questo film, Doctor Strange o Wanda?“:

È una domanda che facevo ai bambini già quando andavo alle elementari. Chi è più forte? Beh, penso che la magia di Wanda, basandoci sui fumetti, sia più potente di qualsiasi altro personaggio in questo film, ma Doctor Strange ha la conoscenza delle arti mistiche che Wanda non ha, e ha l’aiuto di Kamar-Taj. Se dovessimo metterli uno contro l’altra, e le varie versioni di loro… potrebbe esserci un Doctor Strange, là fuori, più potente della nostra Wanda. O una Wanda là fuori più potente della nostra Wanda. Quindi, con tutte queste versioni diverse, le possibilità sono tantissime!

Il ruolo di America Chavez

Raimi non si può sbilanciare sull’eventualità che il Professor X di Patrick Stewart compaia nel film, né se ci sarà un cammeo di Bruce Campbell, ma parla invece del debutto di America Chavez (Xochitl Gomez):

Lei aggiunge uno spirito giovanile entusiasmante al film. Fa il suo debutto nel nostro mondo, ed è alle prese con i suoi poteri per la prima volta. Viene da un altro universo. Penso che conferisca al film un senso di giovinezza e di leggerezza. Doctor Strange può essere molto egoista e fastidioso, un so-tutto-io. Lei invece è l’opposto. All’inizio non ha assolutamente rispetto per lui. È molto più terra-a-terra, una di noi, non prende sul serio il suo tono. E non credo che lei gli piaccia, all’inizio. C’è un attrito.

Chi è il villain di Doctor Strange nel multiverso della follia?

Ma chi sarà il villain del film? Anche a questa domanda Raimi non può rispondere direttamente, anche se un po’ lo lascia intendere:

Ci sono versioni diverse dei nostri personaggi nel multiverso. Quindi se dovessi dire che il villain è Strange… non posso rispondere, ma potrei dire “una versione di Strange”. Lo stesso vale per Wanda e per Mordo. Ma diciamo che, a turni, tutti loro.

Un nuovo Spider-Man con Tobey Maguire?

Infine, il regista ammette di non escludere, in futuro, di lavorare nuovamente con Tobey Maguire a un film di Spider-Man:

Dopo aver fatto Doctor Strange mi sono reso conto che tutto è possibile, nell’univeso Marvel. Qualsiasi team. Amo Tobey e amo Kirsten Dunst. Penso che tutto sia possibile. Non ho una storia e non ho un’idea a riguardo. Non so se la Marvel sarebbe interessata, al momento. E non so quali siano le loro intenzioni a riguardo. Non gliel’ho neanche chiesto. Ma sembra splendido. Anche se non fosse un film di Spider-Man, lavorerei subito con Tobey, anche in un ruolo diverso.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.