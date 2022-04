Qualche ora fa vi abbiamo segnalato il poster finale ufficiale di, pubblicato in occasione dell’apertura delle prevendite ( noi abbiamo organizzato la proiezione speciale ad Arcadia Cinema il 4 maggio alle 21, restano pochissimi posti! ), assieme ai numerosi poster PLF realizzati per l’occasione

Anche la divisione italiana della Disney ha lanciato il poster, che tuttavia ha una differenza piuttosto evidente con quello americano. La riuscite a riconoscere subito? Si tratta del gesto che Strange fa con la mano sinistra, che se fosse rimasto nella versione originale forse nel nostro paese sarebbe stato frainteso. Ecco quindi che per l’Italia è stata concepita una “variante” (il termine ci sembra il più adatto!). In altri paesi europei come Francia e Spagna è stata mantenuta invece la versione originale.

Potete vedere le due locandine qui sotto:

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.