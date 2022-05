Ian Joyner, visual development supervisor di, ha diffuso in rete un interessante concept art che ci mostra il look preliminare di, ispirato al look visto in Defenders #1 del 2011.

Potete vedere il concept qua sotto:

Trovate tutto quello che c’è da sapere su Doctor Strange nel multiverso della follia, il lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi, nella nostra scheda del film.

