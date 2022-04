Non ci sono molti dubbi in merito al fatto che, il film che Sam Raimi ha diretto per i Marvel Studios, porterà un mucchio di dollari nelle casse della Disney.

D’altronde, si registra un livello di curiosità elevatissimo verso questo kolossal che promette sorprese a non finire e che, infatti, non verrà mostrato a nessuno prima della premiere di Los Angeles proprio in maniera tale da evitare la diffusione di spoiler sulla storia. Qualche ora fa, Doctor Strange nel multiverso della follia è stato presentato alla CinemaCon di Las Vegas e gli esercenti americani hanno avuto la possibilità di vedere i primi venti minuti del film.

Deadline segnala anche un dato molto interessante: il lungometraggio dei Marvel Studios, che sarà nelle sale del Nordamerica a partire dal 6 maggio, ha già incassato ben 42 milioni di dollari grazie alle prevendite. Si tratta del record annuale riportato da Fandango, la nota piattaforma di prevendita e acquisto di biglietti cinematografici.

Ora come ora, le stime d’incasso per il primo fine settimana del film nei cinema americani parlano di circa 150 milioni di dollari. Una cifra inferiore ai 260 milioni di Spider-Man: No Way Home e superiore ai 134 di The Batman. Tuttavia, tutti sembrano già concordi nello stabilire che questa seconda pellicola di Doctor Strange potrebbe tranquillamente superare il dato attualmente segnalato.

Doctor Strange nel multiverso della follia sarà nelle sale dello stivale a partire dal 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio.

