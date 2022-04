La Marvel ha pubblicato in rete i character poster dei protagonisti di, attesissimo cinecomic in arrivo nelle sale di tutto il mondo a inizio maggio.

Potete ammirare i poster qua sotto:

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, il film ha già stabilito il record di prevendite per il 2022 negli Stati Uniti. Cosa, questa, che si è riflessa sulle rosee previsioni d’incasso nel week-end di debutto in nordamerica (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

La pellicola sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Impawards