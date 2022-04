Come prevedibile, le prevendite disono partite non bene, ma benissimo negli Stati Uniti. A 24 ore dall’apertura, Fandango – il più grande servizio di prenotazione biglietti d’america – ha comunicato che il film dei Marvel Studios ha battuto i record di quest’anno, ottenendo il miglior primo giorno di prevendite del 2022 (sopra a The Batman, Uncharted, Sonic 2 – il film).

Si tratta del miglior risultato da novembre 2021, quando aprirono le prevendite di Spider-Man: No Way Home (e quello sarà un record che non sarà facile battere per un bel po’).

#DoctorStrange went into more than the Multiverse of Madness—it's currently in the 2022 Fandango record books. https://t.co/yYE9A6RdGY pic.twitter.com/N2O4sCUwqp — Fandango (@Fandango) April 7, 2022

È ancora presto per fare previsioni sugli incassi, visto che manca un mese all’uscita nei cinema, ma è chiaro che la cifra sarà ben diversa da quella raccolta dal primo film, che incassò 677 milioni di dollari in tutto il mondo alla fine della sua corsa. Ricordiamo che The Batman ha debuttato con 134 milioni di dollari nel suo primo weekend, Spider-Man: No Way Home ben 260 milioni. Non è da escludere che Doctor Strange nel multiverso della follia apra con più di 150 milioni di dollari nel primo weekend.

Per la cronaca, anche in Italia le prevendite stanno andando estremamente bene: per esempio, la proiezione che abbiamo organizzato in Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo il 4 maggio alle 21 è già praticamente tutta esaurita.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.