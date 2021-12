La menzione di Westview non è il solo riferimento alla serie dinel primo trailer di

Come scovato dai più attenti osservatori, in una sequenza le dita di Scarlet Witch diventano nere esattamente come quelle di Agatha Harkness nella serie Disney+. A quanto pare, infatti, usare la magia oscura avrà lo stesso effetto su Wanda, come abbiamo visto con il personaggio interpretato Kathryn Hahn.

Fino a che punto Scarlet Witch sarà corrotta dalla magia del Darkhold per ricongiungersi con i suoi figli? Lo scopriremo al cinema il 4 maggio.

HER FINGERS REALLY TURNING BLACK LIKE AGATHA'S OUH OUHHH pic.twitter.com/iuHfrZvt1C — Gabriel ⧗ (@dorksofprey) December 22, 2021

Nel cast di Doctor Strange nel multiverso della follia, lo ricordiamo, compariranno anche altre ben note star dell’Universo Cinematografico della Marvel come Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, e, con tutta probabilità, Tom Hiddleston. Il cinecomic è stato annunciato nel mese di luglio 2019 a margine del lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima del rinvio al 25 marzo 2022 e, successivamente, al 6 maggio 2022 (in Italia arriverà il 4 maggio 2022).

Trovate tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola diretta da Sam Raimi nella nostra scheda del lungometraggio targato Marvel Studios diretto da Sam Raimi.

Trovate BadTaste anche su Twitch!