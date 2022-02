Il produttore si è concentrato sulla regia di Sam Raimi:

Con un film come questo, che unisce più generi, è l’uomo perfetto, senza parlare di come usi la cinepresa o di come riesca a creare suspence. Questo sarà a tutti gli effetti un film di Sam Raimi.

Avere Sam Raimi a bordo del progetto è un sogno che si realizza per tutti noi… è stato uno dei padrini dell’Universo Cinematografico Marvel. Vederlo alle redini di una storia di Doctor Strange dopo un film di Spider-Man legato al Multiverso è sempre stato emozionante. Non c’è nessuno con istinto migliore del suo, Sam è un maestro nella fantascienza, nell’horror, nella commedia e nel romanticismo.

Ha poi parlato di un riferimento a What If…? già presente nei primi due trailer:

Amiamo quell’episodio di What If…? [su Doctor Strange] e speriamo di rendergli giustizia. Ci mostra un’altra versione di Doctor Strange, una che ha permesso di farsi distruggere dall’universo in cui vive a causa dell’amore per Christine. Lo ha fatto per motivi egoistici, perciò la domanda è se anche il nostro Stephen ne sarebbe capace. Ci piace pensare: “No, il nostro personaggio è l’eroe“, ma mai dire mai.