Quello che nel trailer disembra a tutti gli effetti il noto antagonista di Stephen Strange, Shuma-Gorath, non si chiamerà così nella pellicola di Sam Raimi. Come hanno già svelato i prodotti da collezione già messi in vendita, il personaggio si chiamerà infatti

Il motivo è semplice, come riportato da Comicbook: i Marvel Studios non detengono infatti i diritti di sfruttamento del personaggio, che appartengono invece a Heroic Signatures, casa editrice con cui la Marvel collabora per tutti i fumetti di Conan.

Il sito ha così chiesto un commento al presidente Heroic Signatures Fred Malmberg sulla possibilità di risolvere qualunque problema legato al nome:

Abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione con la Marvel e in passato nel corso degli anni abbiamo lavorato per risolvere ogni intoppo, ma non saprei rispondere a questa ipotesi.

Shuma-Gorath è noto per essere uno degli storici avversari interdimensionali di Stephen Strange nei fumetti. La creatura era già apparsa nel primo episodio di What…If? in cui veniva evocata da Teschio Rosso e poi anche nel quarto episodio dedicato proprio a Doctor Strange in cui lo Stregone Supremo lo combatteva e finiva per assorbirlo.

Doctor Strange nel Multiverso della follia sarà dal 4 maggio nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

BadTaste è anche su Twitch!