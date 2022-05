, la star di, è stata al centro dell’attenzione negli ultimi giorni per motivi non proprio felici

Esordire in un film dell’UCM è qualcosa di straordinario per un’attrice appena sedicenne, e così Variety ha chiesto un commento durante il red carpet alla premiere del film.

Sarà una delle esperienze più importanti della mia vita. Benedict [Cumberbatch] e Lizzie [Olsen] sono già stati alle loro premiere, si sono già visti sul grande schermo, ma per me si tratta di qualcosa completamente diverso.

Ha poi aggiunto:

Sono davvero emozionata, potrei scoppiare a piangere. Ma no, non lo farò.

Doctor Strange nel multiverso della follia è arrivato in Italia il 4 maggio, mentre in quelle americane sarà in sala dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

