Quanti anni sono passati da quando si è iniziato a parlare del sequel di Dodgeball – Palle al balzo? Troppi. Ma oggi, quasi vent’anni dopo l’uscita dell’esilarante commedia con Vince Vaughn, sembra che il film possa concretizzarsi davvero.

20th Century Studios ha infatti messo in cantiere un seguito scritto da Jordan VanDina, con protagonista nuovamente Vaughn che sarà anche produttore. Non è chiaro se Rawson Marshall Thurber tornerà dietro alla macchina da presa, e non è ancora chiaro chi tornerà del ricchissimo cast che comprendeva Ben Stiller, Christine Taylor, Justin Long, Stephen Root, Alan Tudyk, Joel David Moore, Chris Williams, Missi Pyle, Gary Cole, Jason Bateman e persino William Shatner (oltre al compianto Rip Torn). Nulla sappiamo sulla trama del seguito, se non che la sceneggiatura è basata su un’idea di Vaughn.

Il film originale uscì nel 2004: costato 20 milioni di dollari, ne incassò 168 in tutto il mondo. Rientrava di diritto nell’era d’oro delle commedie vietate ai minori.

fonte: Deadline

Classifiche consigliate