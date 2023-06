È Dominic Purcell (Prison Break, Legends of Tomorrow) l’attore scelto per rimpiazzare Ray Stevenson in Cassino in Ischia, le cui riprese sono state interrotte a fine maggio quando l’attore ha avuto un malore improvviso ed è morto a 58 anni.

Prodotto dalla Paramount Pictures e da Republic Pictures, il film è diretto da Frank Ciota su uno script del fratello Joseph Ciota. Le riprese si alternano tra Roma, Napoli e l’isola di Ischia. Coinvolta nella produzione esecutiva anche Cattleya.

Purcell ha pubblicato, nelle ultime due settimane, alcune foto proprio da Ischia e da Roma, commentando:

Questo ruolo è stata una sfida. Un film straordinario con persone di talento. Ciò che lo ha reso speciale è stato condividerlo con l’amore della mia vita. Non lo dico con leggerezza, ti amo Tish Cyrus.

La trama del film:

Nic Cassino è un attore americano di action movies che in passato ha ricevuto molti premi, ma ora, inerme di fronte al tempo che passa inesorabilmente, assiste al declino della sua carriera, rimpiazzato da nuove leve. Sconsolato dalla mancanza di ingaggi, accetta un invito dal Giffoni Film Festival che ha programmato una retrospettiva sulla sua carriera. Gli italiani hanno sempre amato i suoi film e in questo momento, Nic ha bisogno di sentirsi amato. Il Festival mostra anche la pellicola del regista Italiano Fabrizio Favuzzo, che però, non ha molta fortuna… la sala durante la sua proiezione è vuota, lasciandolo nella disperazione. Alla disperata ricerca di ispirazione, Favuzzo – ospite ad Ischia dei genitori del fidanzato di sua figlia – decide di visitare la vicina villa – La Colombaia – del suo idolo Luchino Visconti, dove spera di trovare un’ispirazione per rilanciare la sua fallimentare carriera o un precipizio dal quale buttarsi. Alla Villa, le preghiere del regista suicida vengono esaudite perché si imbatte in un quaderno contenente uno script del Maestro. La sua euforia si trasforma presto però in disperazione quando scopre che il taccuino stesso è incompleto. Si incammina senza speranza verso il micidiale promontorio, ma è letteralmente investito da un team di guardie del corpo che scortano un sudato Nic Cassino nella sua mattinata di jogging. Infatti anche l’atletica star ha deciso di trascorrere del tempo sull’Isola Verde, ospite di un’attrice italiana, proprietaria di una splendida magione. Come risultato di questo fatidico incontro l’improbabile coppia decide di imbarcarsi nell’avventura di realizzare il film incompiuto del Maestro.

Fonte: Deadline

