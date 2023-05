Ray Stevenson è morto: l’attore aveva 58 anni. In questi giorni si trovava a Ischia per girare il film Cassino a Ischia, diretto da Frank Ciota. Secondo quanto riportato dai media, sabato pomeriggio si è sentito male ed è stato portato all’ospedale Rizzoli, dove le sue condizioni sono apparse da subito molto serie. Stamattina si sono aggravate, e poco dopo l’attore è deceduto.

Nato nel 1964, Stevenson è noto ai fan della Marvel per ben due ruoli avuti sul grande schermo: quello di Frank Castle nel film Punisher – Zona di guerra, e successivamente quello di Volstagg in Thor, Thor: the Dark World e Thor: Ragnarok. È comparso anche in Divergent e Insurgent, mentre sul piccolo schermo ha interpretato Tito Pullo nella serie tv Roma. È stato anche Barbanera nella serie Black Sails, e ha partecipèato a serie come Dexter e Vikings. Recentemente è comparso in RRR di S.S. Rajamouli, mentre prossimamente lo vedremo in Ahsoka (aveva peraltro partecipato alla recente Star Wars Celebration di Londra).

Dal 2005 era legato con l’italiana Elisabetta Caraccia, con cui ha avuto tre figli.

Fonte: TGCom / Ilmessaggero

Classifiche consigliate