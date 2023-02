Dominique Thorne vorrebbe vedere Ironheart collaborare con Cassie Lang

Intervistata The Direct Dominique Thorne, la Ironheart dell’Universo Cinematografico Marvel, ha rivelato il personaggio Marvel con cui vorrebbe fare squadra sul grande schermo:

Vediamo un po’. Direi Cassie Lang. Loro due hanno un’età molto simile. Cassie poi ha anche sperimentato…. beh, sappiamo tutti quale perdita ha subito Riri Williams. Anche Cassie ha sperimentato la perdita con il Blip, anche se in maniera diversa.

Recentemente abbiamo visto il personaggio di Riri Williams in Black Panthert: Wakanda Forever. Mentre Cassie Lang è attualmente nelle sale in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

