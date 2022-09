Don Cheadle parla del suo futuro nell’Universo Marvel e di Armor Wars

Durante una chiacchierata con Yahoo! Entertainment allo scorso D23, Don Cheadle ha parlato del suo futuro nell’Universo Marvel.

L’attore avrà come noto un ruolo di primo piano nella serie Armor Wars e ha ammesso di non sapere cosa gli riserva il futuro:

La prendo come va, non so se mi spiego. [Armor Wars] è un progetto che mi hanno proposto e che volevano realizzare, e io l’ho subito trovato interessante ed entusiasmante, nonché un’occasione per fare di più con questo personaggio. Arrivati a questo punto sappiamo bene che ci saranno sempre più opportunità, ma nessuno si sente obbligato a fare nulla. È tutta una questione di cosa può essere divertente, emozionante o interessante. Perché no, non siamo costretti.

Armor Wars sarà disponibile in streaming esclusivo su Disney Plus e sarà ambientata subito dopo i fatti che vedremo narrati in Secret Invasion (qui il trailer), la serie con Samuel L. Jackson.