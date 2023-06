Per l’ultimo video della sua campagna, Donald Trump ha usato alcuni estratti dal monologo finale di Air – La storia del grande salto.

Il video, che mostra diverse scene dalla carriera politica di Trump con in sottofondo le parole motivazionali di Damon/Vaccaro, è stato condiviso più do 10.000 volte ottenendo più di 34.000 apprezzamenti.

Ben Affleck e Matt Damon, produttori e attori del film, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per sottolineare che si è trattata a tutti gli effetti di una violazione di diritti d’autore:

“Non eravamo a conoscenza, non abbiamo dato il consenso e non abbiamo approvato che del materiale audio o video tratto da Air venisse riproposto per la campagna di Trump né che fosse oggetto di promozione politica o di altri usi“.

Su Twitter è approdato il video in questione che termina con la citazione :”I soldi possono comprare quasi tutto, ma non l’immortalità. Quella devi guadagnartela“.

Trump is now cutting web videos w/ Matt Damon’s Air monologue as narration… pic.twitter.com/cBMBOaUr0Q — Alex Thompson (@AlexThomp) June 10, 2023

Fonte: Deadline

