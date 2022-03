Nel corso di un’intervista con Vulture per la promozione di Cyrano è tornato a parlare di, il film con Amy Adams passato dai 20th Century Studios a Netflix tratto dall’omonimo romanzo di A.J. Finn pubblicato nel 2018.

Il regista ha definito la sua esperienza di lavorazione al film difficile e frustrante:

Il film che è uscito non è il film che ho realizzato, […] è stato edulcorato un bel po’. All’inizio doveva essere brutale, sia da un punto di vista estetico – con stacchi molto secchi e musica violenta creata da Trent Reznor – sia nel suo ritratto del personaggio di Anna, il personaggio di Amy Adams, che doveva essere molto più incasinato e anche cattivo per certi versi.

Sfortunatamente il pubblico vuole che le donne siano carine nei film di cui sono protagoniste, non apprezzano quando sono brutte, incasinate, depresse, ubriache e dipendenti da pillole. Va bene per gli uomini, ma non per le donne.