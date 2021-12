Don't Look Up

, il nuovo film di Adam McKay disponibile da qualche giorno su Netflix dopo essere arrivato anche nelle sale cinematografiche, ha un cast veramente ricchissimo, tra comprimari e “comparsate”. Uno di questi cameo è Chris Evans, che nel disaster movie compare nei panni della star di un film catastrofico intitolato Total Devastation.

L’attore indossa occhiali da sole e un cappellino, e porta il pizzetto: è più riconoscibile dal poster sullo sfondo, che recita anche l’iconica tagline “quando l’asteroide ci colpisce, lui lo rispedisce indietro”:

Chris Evans – Don’t look up pic.twitter.com/I6x1UgZJiM — 💫Shinny Evans 💫 (@shinny_chris81) December 24, 2021

Ma c’è un altro cameo che era stato annunciato ma alla fine non è stato inserito: quello di Matthew Perry. La star di Friends non compare sul grande schermo dal 2009 (17 Again), e l’anno scorso era stato fotografato da People sul set del film di Adam McKay durante le riprese della sequenza del comizio nel quale Jason Orlean (Jonah Hill) si scaglia contro la cometa che sta per colpire la Terra e promuove il motto “Don’t Look Up!” che dà il titolo alla pellicola. L’idea è che Perry interpretasse il Vice Presidente, anche se né McKay né Perry hanno mai confermato la cosa. Sulla scomparsa del cameo non ci sono informazioni, anche se è possibile che la scena sia stata accorciata in montaggio per alleggerire la già lunga durata del film, e il cameo sia andato perduto.

La pellicola è interpretata da una lista di star pressoché infinita che comprende Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, ma anche Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis e Tomer Sisley.

