Don't Look Up

, il nuovo film dicon un cast stellare, è stato presentato a Hollywood, al Jazz at Lincoln Center, a pochi giorni dall’arrivo al cinema e su Netflix.

Il regista si è concentrato sulla crisi climatica che stiamo vivendo, riflessa nella pellicola:

È il presente, è esattamente ciò che sta succedendo in questo momento. In questi stessi istanti l’atmosfera sta collassando, stiamo praticamente vivendo il film, e se non agiamo subito, miliardi di persone moriranno e vedremo questa civiltà scomparire.

Leonardo DiCaprio ha fatto eco alle parole del regista:

Quello che [McKay] ha fatto con questo film è creare urgenza. Tutti noi volevamo far parte di un film che, da un punto di vista artistico, riuscisse ad aprire anche dibattito.

Il produttore Kevin Messick ha poi concluso:

Si tratta di un campanello d’allarme di quello che succede se non si da retta alla scienza. Ma mai perdere la speranza.

Don’t Look Up sarà al cinema in Italia a partire da domani e poi approderà su Netflix in streaming. La commedia apocalittica e satirica include nel cast attori del calibro di Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Cate Blanchett, Tyler Perry, Ron Perlman, Ariana Grande e Scott Mescudi. Oltre, ovviamente, ai due protagonisti: il Dottor Rangall Mindy (Leonardo DiCaprio) e la Dottoressa Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence).

Fonte: THR