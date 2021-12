Don't Look Up

Don’t look up di Adam McKay è arrivato il 24 dicembre su Netflix e, con la complicità di una storia decisamente pertinente al periodo storico che stiamo vivendo e un cast di star di primissimo livello, sta tenendo banco nelle discussioni fra gli appassionati di cinema.

E nelle ultime ore lo sta facendo anche per quello che secondo alcuni sarebbe un errore, ma che invece, a quanto pare, è una precisa scelta di regia. Procediamo con ordine.

Il noto sito di debunking Snopes segnala infatti quanto scrive infatti quanto riportato su TikTok da un user della piattaforma che ha notato come, grossomodo intorno a un’ora e ventotto minuti di film, sia possibile vedere chiaramente un’inquadratura del regista e della troupe.

Ecco, a seguire, uno screenshot:

Nel pezzo di Snopes non viene specificato se si tratti di un clamoroso errore o meno, nonostante il sito abbia cercato di contattare la Hyperobject Industries, la società di produzione di Adam McKay. In nostro soccorso è però arrivato lo stesso regista che, su Twitter, ha ricondiviso un articolo di Eonline dedicato al presunto errore di montaggio specificando, appunto, che si tratta di una mossa fatta con consapevolezza. Lo scopo era quello di “celebrare” la peculiare lavorazione della pellicola che è stata fatta in piena pandemia.

Il filmmaker scrive su Twitter:

Ottimo occhio! Abbiamo lasciato quell’accenno alla troupe di proposito per commemorare l’esperienza di lavorazione davvero strana.

Good eye! We left that blip of the crew in on purpose to commemorate the strange filming experience. #DontLookUp https://t.co/7W4EpkHm3V — Adam McKay (@GhostPanther) December 29, 2021

In una recente chiacchierata con l’Hollywood Reporter, il regista aveva anche avuto modo di parlare delle difficcoltà delle riprese di Don’t Look Up dovuta alla pandemia e anche alla mancanza di test rapidi da impiegare sul set.

Nel cast della pellicola troviamo Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, ma anche Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis e Tomer Sisley.

