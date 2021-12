è al cinema ormai da alcuni giorni, e il 24 dicembre arriverà su Netflix (rimanendo comunque disponibile nelle sale). Il disaster movie di Adam McKay ha un cast stellare, composto da attori del calibro di Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep. Quest’ultima interpreta il Presidente degli Stati Uniti ed è protagonista di una scena di nudo integrale della quale non vi diciamo nulla, se non che DiCaprio è rimasto abbastanza turbato a riguardo.

Nella scena in questione, dove scopriamo che la controversa Presidente Orlean ha un tatuaggio sul fondo schiena, l’attrice non era realmente nuda: è stata infatti utilizzata una controfigura. Ma il concetto stesso ha turbato DiCaprio, che è anche produttore della pellicola, come ha raccontato McKay al Guardian:

È veramente senza paura. E sì, abbiamo usato una controfigura. Ma sapete chi ha avuto dei problemi con questa scena? Leo DiCaprio. Leo vede Meryl come una specie di monarca del cinema… anche se definirla monarca non è propriamente un complimento. Ma intendo dire che per lui è una figura fondamentale della storia del cinema. Non gli piaceva l’idea di vederla con un tatuaggio sul fondo schiena, camminando nuda per un secondo. Mi ha detto qualcosa come “Ma dobbiamo veramente mostrare questa cosa?” Gli ho risposto: “Parliamo della Presidente Orlean, non è Meryl Streep”. Lei, al contrario, non ha battuto ciglio. Non ha neanche citato l’argomento.