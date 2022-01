Nel corso di un’intervista con Insider ha parlato die nello specifico dell’ultima battuta del film.

Il regista, come potete leggere, era molto titubante sull’inserimento della battuta, ma alla fine ha ringraziato Leonardo DiCaprio per averla improvvisata e per averlo convinto a inserirla:

Che ci crediate o no, l’ultima battuta del film in cui dice: “Noi avevamo veramente tutto, non è così?” non era nella sceneggiatura. L’ha improvvisata lo stesso giorno di riprese e poi in fase di montaggio è stato Leo a convincerci a inserirla.

Quella battuta era così devastante e noi volevamo trovare l’equilibrio giusto per il finale. Non volevamo traumatizzare gli spettatori, anche se volevamo colpirli. Per un momento non la inserimmo, poi Leo ci disse: “Non potete provarci? È stato molto potente sul set quando l’abbiamo girata“. Avevo paura di usarla, ma poi la inserimmo proprio prima di un test screening e risultò molto efficace, perciò ringraziai Leo per avermi convinto.

All’inizio la battuta era di Jen che diceva: “Vabbè, ci abbiamo provato“, ma fu Leo a dirci: “No, ci serve qualcos’altro“.