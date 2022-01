Don't Look Up

, il film Netflix diretto dacon un cast d’eccezione, ha diviso pubblico e critica. Con solo il 55% di approvazione su Rotten Tomatoes, il film non è riuscito a mettere d’accordo la stampa americana, specialmente testate come l’Hollywood Reporter che hanno definito la pellicola come un “noioso petofono sulla fine del mondo“.

Ron Perlman, attore del film, non l’ha presa molto bene come raccontato all’Independent, rivolgendosi direttamente alla parte più tossica della critica:

Vaffanc*lo a voi, al vostro egocentrismo e a questo bisogno impellente di dire cattiverie in modo da attirare l’attenzione su cose in cui non siete stati coinvolti.

Ha poi definito il sistema “corrotto, schifoso e perverso” e ha aggiunto che crede sia dovuto al fatto che “internet ha quasi ucciso il giornalismo, perciò ora il giornalismo sta facendo di tutto per assicurarsi e preservare la propria importanza“.

