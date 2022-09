Don’t Worry Darling, Olivia Wilde a Venezia commenta le polemiche: “Internet nutre se stesso”

È il giorno di Don’t Worry Darling al Festival di Venezia: i fan sono in coda da ieri in attesa di veder sfilare sul red carpet Harry Styles, Florence Pugh e Olivia Wilde, mentre i giornalisti attendevano con ansia la conferenza stampa di quello che senza dubbio è il film che ha fatto più parlare di sé alla vigilia della Mostra. Nelle ultime settimane, infatti, il botta e risposta tra la regista e Shia LaBeouf, che inizialmente doveva interpretare il ruolo poi affidato a Styles, è finito sulle prime pagine in tutto il mondo e ha avuto il suo culmine quando l’attore ha condiviso con Variety le prove (anche video) che la regista avrebbe mentito sul suo licenziamento, coinvolgendo nella polemica anche Florence Pugh. Per approfondire, vi lasciamo questi link:

Ma chi sperava in dichiarazioni al vetriolo davanti alla stampa qui al Lido è rimasto a bocca asciutta. Innanzitutto, Florence Pugh ha saltato la conferenza preferendo calcare solo il red carpet (la motivazione ufficiale sono le tempistiche: arriva direttamente dal set di Dune 2, ma va detto che anche Timothée Chalamet è stato a Roma e Venezia in questi giorni). E durante la conferenza, si è cercato di evitare qualsiasi commento sull’esclusione di LaBeouf dal film e sull’assenza della Pugh, a parte quanto dichiarato dalla Wilde a un giornalista:

Florence è una forza della natura, siamo davvero grati del fatto che ce l’abbia fatta a venire stasera alla premiere nonostante si trovi sul set in questo periodo. Per il resto, riguardo all’infinito gossip da tabloid e il rumore di fondo là fuori… internet nutre se stesso. Non sento il dovere di contribuire alla cosa. Si nutre da solo a sufficienza.

All’insistenza del giornalista per un commento su LaBeouf, la regista non ha fatto seguito anche perché interrotta dalla moderatrice:

she was ready to answer afsgdhdjkd pic.twitter.com/HVLPfiGykO — Kᴴ 🍇🧃🍷 (@grapejuicebIues) September 5, 2022

Styles ha aggiunto, riguardo la negatività sui social media:

Ci sono molti lati negativi. Sono evidenti, sotto gli occhi di tutti. Ma è sempre importante ricordare che ci sono anche cose positive che succedono nel mondo, perché è così.

Vi ricordiamo che Don’t Worry Darling uscirà il 22 settembre nei cinema italiani. La conferenza è disponibile qui sotto: