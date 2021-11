In una recente intervista con Collider è tornata a parlare del fallimento di, adattamento cinematografico dell’omonimo videogioco arrivato nel 2015.

Ecco le parole dell’attrice:

Mi sento in parte in colpa in quel senso perché a causa di ignoranza e innocenza non ho capito a pieno il significato e l’importanza di Doom per i fan. Non ero una videogiocatrice, non capivo. Se avessi saputo quello che so ora, mi ci sarei immersa completamente come faccio ora [per progetti come La ruota del tempo].

Mi sento in imbarazzo, perché all’epoca internet non era come oggi dove i fan possono farsi sentire. Non avrei saputo come trovarli, ma adesso sì! Infatti ora ho tanti amici grandi fan del videogioco che avrei voluto conoscere prima.