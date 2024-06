Nel corso di una chiacchierata con Total Film Magazine, Shawn Levy ha parlato di altri potenziali cross-over a cui vorrebbe lavorare dopo Deadpool & Wolverine.

Il regista ha scelto così un personaggio nello specifico che vorrebbe portare in scena con Deadpool:

Il punto di Deadpool è che rende tutto più interessante grazie alla sua faccia tosta. Ma ragazzi, adorerei vedere Deadpool e Spidey, ecco un film che mi piacerebbe tanto girare! Credo che tutti farebbero un baffo a Tom Holland.

Deadpool & Wolverine arriva in Giappone

La Disney ha diffuso uno spot dedicato a Deadpool & Wolverine per annunciare che in Giappone la pellicola arriverà al cinema il 24 luglio, in contemporanea quindi con l’Italia.

Potete ammirarlo qui di seguito, si tratta dello spot diffuso negli Stati Uniti poco più di una settimana fa.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio, noi di Badtaste.it lo vedremo in anteprima a mezzanotte al Cinema Arcadia di Melzo. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

