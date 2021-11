C’è così tanto da raccontare con questo personaggio visto che, come sapete, nei fumetti ha due lame e incontra tanti personaggi. I fan mi stanno mandando un sacco di cose dai fumetti in cui Razor Fist incontra Wolverine, che sarebbe stupendo: lama contro lama. Lo adorerei tanto, c’è tanto potenziale.

è tornato a parlare con CBM di Razor Fist e delle sue speranze per il suo futuro Marvel dopo

L’attore aveva già parlato in generale dei suoi desideri:

Nelle scene tagliate è presente uno sguardo migliore a Razor Fist, al suo lato emotivo, al suo cuore. Ci sono molte più cose a cui tiene del combattimento, degli ordini e dei Dieci Anelli. Voglio approfondire questo aspetto, perché credo che l’aspetto drammatico sia uno dei punti forti, e voglio usarli anche per Razor Fist. Credo che alla gente piacerebbe vedere un Razor Fist non solo come macchina da guerra, ma anche come una persona di cuore.

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è uscito il 3 settembre 2021 (è arrivato il 1° in Italia) e ha per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un nuovo universo).