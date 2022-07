Dopo Suzume no Tojimari, il nuovo film di Makoto Shinkai che arriverà nei cinema nipponici il prossimo 11 novembre e in quelli internazionali con Crunchyroll, la sussidiaria della Sony si appresta a portare nei cinema internazionali un altro anime molto atteso come Dragon Ball Super: Super Hero.

La notizia è stata data dalla stessa Crunchyroll tramite il proprio sito ufficiale dove possiamo leggere:

Crunchyroll e Toei Animation hanno svelato altri dettagli sui lanci cinematografici di Dragon Ball Super: SUPER HERO, il nuovo film della famosissima serie. Il film arriverà in 60 Paesi tra Europa, Medio Oriente e Africa. Per altre informazioni visita il sito internet. Il film debutterà in italiano, sia doppiato che sottotitolato, nei cinema del nostro Paese il 29 settembre! Il film vanta un profondo coinvolgimento dell’autore originale di Dragon Ball, Akira Toriyama, che si trova dietro la storia originale del film, la sua sceneggiatura e il character design. Il film è inoltre diretto da Tetsuro Kodama e tra i doppiatori in lingua originale del lungometraggio troviamo Masako Nozawa (Son Goku, Son Gohan e Son Goten), Toshio Furukawa (Piccolo), Aya Hisakawa (Bulma), Ryō Horikawa (Vegeta), Mayumi Tanaka (Krillin), Takeshi Kusao (Trunks), Yūko Minaguchi (Videl), Yūko Minaguchi (Pan), Miyu Irino (Dr. Hedo), Hiroshi Kamiya (Gamma 1), Mamoru Miyano (Gamma 2), Volcano Ota (Magenta) e Ryota Takeuchi (Carmine).

Crunchyroll ha anche pubblicato la sinossi ufficiale italiana di Dragon Ball Super: Super Hero. La potete leggere qua sotto:

L’Esercito del Fiocco Rosso fu distrutto da Goku. Alcune persone però, che ne tengono vivo lo spirito, hanno creato gli Androidi perfetti, Gamma 1 e Gamma 2. I due Androidi si chiamano “Super Eroi” e si lanceranno all’attacco di Piccolo e Gohan… qual è l’obiettivo del nuovo Esercito del Fiocco Rosso? All’alba di un nuovo pericolo in arrivo, è tempo di risvegliare Super Hero!

Quanto attendete l’arrivo di Dragon Ball Super: Super Hero nei cinema italiani? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: Crunchyroll