Dean DeBlois ha annunciato con un post su Instagram l’inizio della lavorazione del nuovo adattamento in live-action basato sull’amato franchise DreamWorks Animation Dragon Trainer (How To Train Your Dragon).

DeBlois, che si è occupato della regia di tutti e tre i film animati originali insieme a Chris Sanders, è a bordo di questo nuovo progetto come sceneggiatore, produttore e regista.

I protagonisti sono Mason Thames, celebre per la sua interpretazione in The Black Phone di Scott Derrickson, che interpreta Hiccup, mentre Nico Parker, che di recente abbiamo visto in The Last of Us, veste i panni di Astrid.

Accanto a loro Gerard Butler, che anche in questa versione interpreter Stoick l’immenso (dopo aver dato voce alla controparte animata), mentre Nick Frost veste i panni di Skaracchio Ruttans.

Dal ciak del regista apprendiamo che la Universal Pictures distribuirà il film al cinema il 13 giugno 2025 anche in IMAX.

