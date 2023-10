Dream Scenario è l’ultima commedia di Nicolas Cage, diretta da Kristoffer Borgli. Nel film Cage interpreta un professore di biologia, un uomo qualunque, che diventa famoso dopo essere apparso nei sogni di tutti, sconosciuti compresi!

In un’intervista con Collider Borgli ha rivelato di aver pensato a qualcun altro per la parte prima di Cage. Racconta infatti di aver pensato a un altro attore particolarmente famoso come star dei meme: Adam Sandler. Aggiunge però che ora gli pare impossibile pensare al film senza Cage.

Penso che, guardando indietro in retrospettiva, sia impossibile per me non vedere Nic in questa parte. Ha reso il personaggio così guardabile e interessante. Ha compiuto così tante scelte affascinanti e strane in senso buono. Non solo è un attore di talento ma la sola idea di Nicolas Cage nella nostra cultura, in cui il tuo personaggio diventa più grande della tua persona, ha aggiunto un livello artistico al film che è molto interessante. Penso abbia canalizzato alcune sue esperienze personali nel personaggio.