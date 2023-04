Si intitolerà Drive-Away Dolls il primo film diretto da Ethan Coen senza il fratello Joel al suo fianco in cambina di regia. A distribuirlo Focus Features, che lo produce assieme a Working Title e che ieri ha annunciato ufficialmente la data di uscita, fissata per il 22 settembre 2023. Si tratta di una data nel mezzo dei festival autunnali: non sappiamo quali ambizioni abbia la pellicola, ma il posizionamento sembra ideale per la stagione dei premi.

Scritto assieme a Tricia Cooke, Drive Away Dolls è una commedia d’avventura e vede nel cast Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Beanie Feldstein, Pedro Pascal, Colman Domingo, Bill Camp e Matt Damon.

La storia è incentrata su Jamie, uno spirito libero e disinibito che si lamenta per l’ennesima rottura con una fidanzata, e la sua amica timida Marian, che ha disperatamente bisogno di lasciarsi andare. In cerca di un nuovo inizio, le due intraprendono un viaggio improvvisato verso Tallahassee, ma le cose si complicano quando, lungo la strada, incrociano un gruppo di criminali incapaci.

Focus distribuirà Drive-Away Dolls negli USA, mentre la casa madre Universal Pictures si occuperà del film all’estero.

Fonte: THR

Classifiche consigliate