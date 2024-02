Da oggi Dune 2 (Dune – Parte due), la seconda parte del kolossal sci-fi diretto da Denis Villeneuve, è nei cinema italiani.

Durante un’intervista con Screen Crush il regista ha spiegato quali siano, secondo lui, i migliori formati di visione di Dune 2.

Ecco le sue parole:

La cosa più importante, prima di tutto, è vederlo al cinema. È l’unico modo per fruire la piena potenza del paesaggio e la sensazione immersiva del film, il modo in cui il sound design è stato progettato. L’unico modo per godere al meglio tutto questo è in sala.

Consiglierei sia le sale IMAX che quelle Dolby Atmos in virtù della precisione dei loro sistemi audio video. Il suono è stato creato appositamente per Dolby Atmos e IMAX. È stato fatto pensando a quei formati.

Ora, digitale e pellicola, hanno ciascuno le proprie qualità. È passato molto tempo da quando ho fatto uscire un film su pellicola. Dico grazie a Christopher Nolan, che mi ha dato l’opportunità di farlo grazie al successo di Oppenheimer. Eravamo tutti contenti ed emozionati all’idea. Quando la Warner Bros mi ha chiesto cosa ne pensassi di fare un’uscita su pellicola mi sono emozionato sul serio all’idea.

Quindi, anche se ho lavorato molto duramente sulla versione digitale per renderla perfetta, dirò che è molto commovente per me vedere le copie in 70mm e IMAX di Dune 2. Hanno qualità diverse, ma entrambe hanno punti di forza e vantaggi.