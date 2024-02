In un’intervista con EW, Austin Butler ha ricordato le difficoltà affrontate durante le riprese di Dune 2, dove interpreta Feyd-Rautha. Nella scena d’esordio, il suo personaggio combatte contro tre lottatori in un’arena di gladiatori per dimostrare il suo valore come erede del dispotico zio, il barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård).

Girare nel deserto non è stato certo una passeggiata:

C’erano 43 gradi e faceva molto caldo. Avevo la calotta per la pelata e mi trovavo tra due palchi che erano solo scatole grigie con pareti di 68 metri e sabbia. Era come [essere in un] microonde. C’era gente che sveniva per un colpo di calore. E questa è stata solo la mia prima settimana. Esperienze come questa legano davvero l’intera troupe. C’è qualcosa di così umiliante nel trovarsi in un ambiente così scomodo.

Il regista Denis Villeneuve aggiunge:

Entrambi i film sono stati girati in condizioni davvero molto dure e fisicamente molto impegnative, quindi avere una pausa tra l’uno e l’altro è stata una benedizione. Il mio primo pensiero era di girare entrambi i film insieme, ma ora penso che sarei morto. È stato davvero intenso, e vedere come il mondo ha reagito al primo film è stata una carica di energia positiva per tornare nel deserto.

Dune parte 2: la sinossi

“Dune – Parte Due” esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere. Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo.

