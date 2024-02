Mancano ancora due settimane all’uscita di Dune: Parte Due, e una alla caduta dell’embargo sulle recensioni del film, ma dopo la premiere che si è tenuta questa sera a Londra i critici e i giornalisti presenti hanno potuto condividere sui social i loro primi commenti e reazioni all’uscita della proiezione.

E si tratta di reazioni sostanzialmente entusiastiche, con molti giornalisti che gridano addirittura al capolavoro. Come sempre, vi ricordiamo che si tratta di commenti estemporanei e che potremo farci un’idea più chiara del giudizio della critica quando usciranno le recensioni. Ma intanto, ecco una selezione.

Courtney Howard (Variety / The AV Club) – Dune 2 è sbalorditivo, mozzafiato e follemente emozionante. È un’esplosione di adrenalina per la mente e il cuore, maestoso nelle sue sequenze d’azione spettacolari tanto quanto è profondo nella sua quiete raffinata ed evocativa. Timothée Chalamet e Zendaya offrono interpretazioni uniche. Austin Butler è assolutamente trasformativo, affascinante e seducentemente malvagio. Un’altra interpretazione coinvolgente di Dave Bautista. Rebecca Ferguson incendia lo schermo, emergendo con un potere in grado di catturare l’attenzione. Florence Pugh offre la migliore interpretazione della sua carriera.

Jordan Farley (Total Film) – Sono rimasto estasiato da Dune 2. L’ho trovato ancora più coinvolgente, tangibile ed emozionante rispetto alla Prima Parte. La chiarezza, il peso e la scala dell’azione sono sbalorditivi. Per me, il tutto occupa un posto raro insieme a Il Signore degli Anelli come la versione definitiva di un testo fondamentale. È un blockbuster troppo raro con vera sostanza – praticamente una satira del fanatismo religioso a tratti, con un feto che parla telepaticamente. La migliore performance di Timmy, lo avrei seguito in battaglia sopra un verme delle sabbie.

Ryan Lambie (FilmStories) – Denis Villeneuve continua a fare fantascienza arthouse in formato IMAX. Dune – Parte Due è incredibile.

Brandon Davis (Podcaster, Comicbook) – Dune: Parte Due è un capolavoro. Denis Villeneuve ci regala un’opera mozzafiato e ricca di azione, inserita in una trama corposa e complessa. È un film sorprendente e commovente che richiede di essere visto sullo schermo più grande e immersivo possibile. L’ho adorato. Innovativo ed entusiasmante.

Jazz Tangcay (Variety) – Dune: Parte Due è un’epopea gigantesca, una lezione magistrale di maestria, dalla fotografia eccezionale di Greig Fraser al magnifico world building di Patrice Vermette. Denis Villeneuve ha realizzato il suo capolavoro, dirigendo uno dei migliori film di fantascienza per le generazioni future.

Giffin Schiller (AwardsWatch) – Dune: Parte Due non è solo l’opera migliore di Denis; è l’epopea di fantascienza definitiva di una generazione. Una storia tragica di fanatismo cieco e corruzione. Una spettacolare, profonda e stupefacente lezione magistrale di estetica e atmosfera che risuona magnificamente con il turbolento viaggio di Paul. Mi ha lasciato senza parole! L’unica cosa a cui potevo pensare uscendo dal cinema è che qualche bambino guarderà Dune: Parte Due e proverà ESATTAMENTE ciò che ho provato io guardando La Vendetta dei Sith al cinema nel ’05. Un epico blockbuster in stile anni ’00 che ti toglie il fiato, ti fa credere in ciò che i film POSSONO essere. Sto ancora elaborando l’esperienza ed è passato un giorno. Il mondo, le idee, le inquadrature e le scene ICONICHE all’istante, una colonna sonora di Hans Zimmer TRA LE PIÙ GRANDI DI SEMPRE non mi hanno lasciato, né lo faranno per molto tempo. È semplicemente una sensazione travolgente. Che film, ragazzi.

Sean O’Connell (CinemaBlend) – Dune: Parte Due è una regia MAESTOSA su scala epica. Denis Villeneuve unisce uno sviluppo dei personaggi avvincente a immagini cinematografiche vaste e grandiose. E il cast evolve nei propri ruoli. Preferisco leggermente la semplicità di DUNE rispetto a questo capitolo complesso, ma resta comunque un’impresa maestosa.

Eric Eisenberg (CinemaBlend) – Dopo aver visto Dune: Parte Due, posso dire di aver cavalcato un verme delle sabbie. È un’esperienza magica e l’adattamento fedele che i fan aspettavano (sebbene con alcune modifiche intelligenti). Un’affascinante analisi del fanatismo e della politica postcoloniale avvolta in un blockbuster mozzafiato.

Steve Weintraub (Collider) – Non rimarrà sorpreso nessuno a sentire che ho assolutamente amato Dune 2. Fotografia incredibile. Colonna sonora brillante. L’intero cast era eccellente. L’unica mia lamentela è che avrei voluto fosse più lungo. Non sto scherzando. Il film dura 2 ore e 40 minuti (?) e sarei stato felice di guardare un’altra ora.

Mike Ryan (Uproxx) – Ero un po’ indeciso sul primo Dune. Dune: Parte Due è fenomenale. Al livello dei migliori film di fantascienza che abbia mai visto. Voglio cavalcare un verme delle sabbie.

Karl Delossantos (NY Times) – Dune: Parte Due è un capolavoro. Forse uno dei migliori film spaziali di sempre. Oltre ad essere il film più visivamente impressionante che abbia mai visto – un assalto a tutti i sensi – è un avvincente thriller politico e studio dei personaggi. Il cast è eccezionale ma Rebecca Ferguson e Austin Butler rubano la scena. Ogni aspetto è perfetto. La colonna sonora, la fotografia, il trucco, i costumi, la scenografia, il suono, gli effetti visivi sono tutti al vertice della loro arte. Timothée Chalamet offre la sua migliore performance da “Chiamami col tuo nome”. Zendaya cementa il suo status di star del cinema. 10/10. Senza appunti. DUNE: PARTE DUE è un evento al livello de “L’Impero Colpisce Ancora” o “Il Ritorno del Re”. Un classico in divenire che probabilmente ispirerà la prossima generazione di film di fantascienza e fantasy. Denis Villeneuve continua la sua filmografia immacolata.

Scott Mendelson (Puck) – Dune: Parte Due è un trionfo audiovisivo al pari (relativamente parlando) di ‘John Wick 4’ o ‘Avatar 2’. Interpretazioni solide, alcune scene d’azione intelligenti ma, come DUNE 1, è un film di 2 ore e mezza che per lo più esaurisce la storia al minuto 90 e cammina sul posto fino al climax. Soffre anche leggermente della sindrome di John Carter, nel senso che svolte importanti e momenti caratterizzanti del materiale originale rivoluzionario sono stati popolarizzati in altri film e programmi TV che ne hanno seguito le orme. Vale comunque assolutamente la pena vederlo in Imax o Dolby.