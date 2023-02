Dune 2: Dave Bautista preannuncia un sequel “intenso, crudo e politico”

In una recente intervista con Collider, Dave Bautista, interprete di Glossu Rabban, ha parlato di Dune 2, spiegando perché sarà diverso dal primo film.

Ecco le sue parole:

Il primo film era solo un’introduzione a questo film, in cui c’è così tanto in gioco, ed è molto più intenso, crudo e politico. Ci sono anche dei momenti più leggeri e divertenti, sono una forma di umorismo un po’ assurdo. Ma è decisamente un passo in avanti rispetto al primo.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due nella scheda del film!