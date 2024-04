Ospite del podcast DGA’s “Director’s Cut”, Denis Villeneuve, regista di Dune 2 (Dune: Parte due) ha avuto modo di conversare con Steven Spielberg, che ha speso parole d’elogio per la pellicola. Durante la chiacchierata, Villeneuve ha poi parlato del suo approccio nella trasposizione su grande schermo del mondo presente nel romanzo originale, scritto da Frank Herbert. Ecco le sue parole:

Ho fatto del mio meglio per allontanarmi dal fantasy, cioè ho cercato di essere il più plausibile possibile in quel contesto. Si può spiegare quasi tutto, a parte la reazione super potente [di Paul] a quella sostanza che è la spezia… Mi piace l’idea che Paul non sia una figura messianica, in realtà. È solo che il contesto e le altre persone lo percepiscono, e tutto il potere che gli attribuiscono, lui non ha alcun potere magico, a parte il fatto di essere ultrasensibile a quella sostanza. La spezia è quasi come l’LSD o qualcosa del genere.