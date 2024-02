Si avvicina l’uscita di Dune 2 e, con la complicità delle interviste realizzate ai junket internazionali, cominciano ad arrivare online nuove dichiarazioni dei talent della pellicola diretta da Denis Villeneuve.

Intervistato da Screen Rant è stato proprio Denis Villeneuve a spiegare come Dune 2 andrà a sistemare quello che pure per lo stesso Frank Herbert, l’autore della leggendaria saga letteraria, era un “problema” del primo libro. O meglio, più che un problema del romanzo in sé, un problema che ruotava intorno a come il personaggio di Paul Atreides venne visto dai lettori.

Quando Frank Herbert scrisse il libro e, successivamente, quando il libro fu pubblicato, restò deluso da come la gente percepiva Paul Atreides. All’epoca, aveva constatato che la gente si riferiva a Paul percependolo come un eroe, mentre per lui era un anti-eroe. Era una figura oscura. Il libro, per lui, era una sorta di un avvertimento riguardo al palesarsi di una figura messianica. Per questo scrisse Dune Messiah per correggere questa interpretazione del personaggio e assicurarsi che le persone comprendessero la sua intenzione. Conoscevo già quella storia. Ho avuto il vantaggio di aver già letto Dune Messiah, quindi ho scritto la Parte 2 tenendo presente questo elemento. Ecco perché il personaggio di Chani è leggermente diverso nel mio adattamento rispetto al libro, e ciò mi ha aiutato a far sì che l’intenzione iniziale di Frank Herbert per il personaggio arrivasse sullo schermo.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due, in uscita il 1 marzo negli USA (il 28 febbraio da noi), nella scheda del film.

