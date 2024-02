Alla premiere londinese di Dune 2 (Dune – parte Due) è stato svelato che nel cast della pellicola è presente anche Anya Taylor-Joy che quest’anno ritroveremo in un altro kolossal molto atteso prodotto dalla Warner, ovvero Furiosa: Mad Max Saga di George Miller.

Durante un’intervista, Denis Villeneuve ha spiegato perché abbia voluto tenere segreta la presenza di Anya Taylor-Joy in Dune 2 fino al giorno della premiere inglese.

Il filmmaker ha spiegato che:

Penso che Hollywood sia la città più pettegola sulla Terra e volevo, come esperimento, vedere quanto a lungo potessimo mantenere un segreto come questo. Ce l’abbiamo fatta. Lei ha girato con un reparto speciale, siamo andati in Africa per girare con Anya all’insegna dell’assoluta segretezza. Ho adorato l’idea di mantenere questa sorpresa per il pubblico fino alla fine; era come un regalo che volevo conservare per i fan.