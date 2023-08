Ieri pomeriggio, qualche ora prima che Warner Bros. Discovery annunciasse lo slittamento di Dune 2 a marzo del 2024, Empire Magazine rivelava che il prossimo numero della rivista sarà proprio dedicato all’atteso film di Denis Villeneuve.

Oggi sono uscite le due copertine esclusive dedicate al blockbuster, insieme a un estratto della cover story che, purtroppo, a questo punto è assolutamente slegata come tempistiche all’effettivo lancio del film. Un rinvio che avrà ripercussioni sulla promozione di Dune 2, con conseguente spreco del denaro già investito (i trailer lanciati al cinema, le copertine dei magazine ecc).

Nella cover story, i cui dettagli verranno rivelati nei prossimi giorni, Empire Magazine offrirà uno sguardo dietro le quinte alla produzione del film, e introdurrà i temi e i personaggi di questo seguito, inclusi i nuovi arrivi: Austin Butler, che interpreta il feroce Feyd-Raytha, e Christopher Walken che interpreta l’Imperatore Shaddam IV.

La prima delle due copertine è dedicata ai Guerrieri: Paul Atreides (Timothée Chalamet), Chani (Zendaya), Lady Jessica (Rebecca Ferguson), Gurney Halleck (Josh Brolin) e Stilgar (Javier Bardem). La seconda agli Oppressori: Feyd-Rautha (Austin Butler), Rabban (Dave Bautista), il Barone Harkonnen (Stellan Skarsgard), Lady Margot (Léa Seydoux) e la Principessa Irulan (Florence Pugh).

C’è poi la copertina per gli abbonati, un design esclusivo di Nada Maktari ispirato all’arte di Arrakis.

Empire ha anche diffuso un’immagine inedita di Timothée Chalamet nei panni di Paul, con le parole del regista, soddisfatto di essere riuscito a proseguire il suo adattamento di Dune:

Questo film è vivo! La prima parte era come la promessa di qualcosa, e la seconda parte mantiene quella promessa. Sono un regista esausto, ma felice! Il primo film era più contemplativo – un giovane uomo scopre un mondo nuovo. Questo film, invece, racconta la guerra. […] Ma al cuore di tutto c’è la storia d’amore tra Paul e Chani. Come Paul guadagnerà la sua fiducia, come lei si aprirà a lui, e come insieme troveranno un modo per liberare il mondo di Chani dalla morsa degli Harkonnen. È un film molto più emozionante.

Quando stavamo girando il primo film, continuavo a dire a Timothée: “No, sei solo Paul”, perché iniziava a puntare verso Muad’Dib. Non vedeva l’ora di diventare quell’eroe, io invece tiravo i freni! Ha il potere di cambiare le cose, ma sa che se lo farà, creerà una quantità astronomica di violenza, e diventerà una specie di dittatore. Vuole cercare di evitare quel futuro incombente – è un peso che si porta sulle spalle.