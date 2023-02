Dune 2: Florence Pugh ha trovato splendido lavorare con la “giovane Hollywood”

In una recente intervista con Vanity Fair, Florence Pugh ha parlato delle riprese di Dune 2 e della possibilità di lavorare con alcuni suoi coetanei come Timothee Chalamet, Zendaya e Austin Butler.

Ecco le parole dell’attrice:

È un aspetto in effetti interessante perché per la maggior parte della mia carriera ho lavorato con tanti attori più grandi e mi è sembrato un sogno. Ho imparato così tanto a guardarli. Poi ho girato Dune con quegli attori protagonisti, come Timmy [Chalamet], Zendaya e Austin [Butler], che sono davvero in gamba prima di tutto, e poi veramente incredibili. Sono delle star a modo loro, ma non nel senso cliché del termine. Sono persone scintillanti e sono fortunata di potermi definirli miei amici, è così bello. Lavorare con la “giovane Hollywood” del momento, il fatto che siano belle persone, averle in rubrica per quando ho voglia di mandare loro dei messaggi, vedere che la nostra industria sta andando in questa direzione è semplicemente strepitoso.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

