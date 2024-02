Fra le new entry nel cast di Dune 2, il kolossal sci-fi di Denis Villeneuve in uscita a fine febbraio, troviamo Florence Pugh nei panni della principessa Irulan Corrino.

Nel corso di un’intervista promozionale per Dune 2, Florence Pugh ha parlato del suo personaggio in relazione a come viene presentato nel film rispetto al libro di Frank Herbert.

Nessuna grande differenza con il libro

L’attrice ha detto che, a suo modo di vedere, nella sceneggiatura di Dune 2 scritta da Denis Villeneuve e Jon Spaihts, il suo personaggio non propone grandi differenze rispetto al libro.

La più grande modifica al personaggio che è stata fatta? Non saprei, non mi pare che ci sia una differenza enorme. Penso che le sia stato permesso di crescere, il che è una cosa meravigliosa. Mi piace come, in questo film, non otteniamo e scopriamo tutto subito di lei. E mi piace proprio come cresce in modo quasi simile al libro. Diventa più una sorta di essenza, quindi ho apprezzato il suo non essere del tutto presente, il come si desidera saperne sempre di più su di lei e come evolve con la storia. Personalmente, a parte il fatto che ogni libro che si legge ha più dettagli di quanto possa avere una sceneggiatura, ho apprezzato di poterla “vedere” sia nelle pagine del libro che nella sceneggiatura di Denis.

Dune parte 2: la sinossi

“Dune – Parte Due” esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere. Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte Due, in uscita il 28 febbraio, nella scheda del film.

FONTE: Screen Rant

