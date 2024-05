In un’intervista con CB, Patrice Vermette, scenografo di Dune 2, ha parlato del suo lavoro per il kolossal fantascientifico diretto da Denis Villeneuve. Ecco quanto dichiarato:

Ho sempre un approccio simile, anche se la maggior parte delle volte, a parte Dune, non si tratta di un vero e proprio world building. Nonostante questo, in realtà parliamo di costruzione di mondi anche quando è su scala ridotta per i film più piccoli, perché si tratta sempre di avere un approccio narrativo. Come possiamo sostenere la storia? Si tratta di prendere decisioni. L’ambientazione, come può sostenere l’arco narrativo di un personaggio? Da dove viene quel personaggio? Dove sta andando? Mi approccio alle scenografie in questo modo. Siamo dei narratori, proprio come i costumisti sono anch’essi narratori, perché il nostro compito è dare informazioni allo spettatore al di là di ciò che viene detto.