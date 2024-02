Durante un’intervista con Collider, Denis Villeneuve ha parlato della post-produzione di Dune 2 spiegando che non intende distribuire le scene tagliate della pellicola.

Difficile, quindi, che finiscano tra i contenuti speciali dell’edizione home video:

A volte rimuovo delle scene e dico: “Non riesco a credere che le sto togliendo“, mi sento come se un samurai mi sviscerasse. È doloroso, perciò non posso tornarci e su, fare come Frankenstein e rianimare cose che ho ucciso. Fa troppo male. Se sono morte, restano morte, e sono morte per un motivo. Comunque, è il mio lavoro e il film è la cosa più importante. Sono molto severo in sala montaggio, non penso al mio ego, ma al film.

Ha poi aggiunto, sulla durata:

La durata di un film, per me, dipende da ciò che necessita la storia. A volte ho girato film lunghi 75 minuti, mentre questo dura 2 ore e 45 circa. Per me non conta la durata, ma la narrazione, e avevo bisogno di raggiugnere una certa intensità. […] Non conta tanto la lunghezza effettiva di un film, quanto l’esperienza. Anche un film di cinque minuti può annoiarti, mentre poi ci sono invece dei film di tre o quattro ore che rivedresti a ripetizione. Bisogna solo trovare il minutaggio perfetto ed è quello che ho cercato di fare.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte due, in uscita il 28 febbraio, nella scheda del film.

