Stephen McKinley Henderson, il volto del Mentat Thufir Hawat, ha parlato della decisione di Denis Villeneuve di tagliare le sue scene da Dune 2 (Dune: Parte due).

“Ho girato delle scene e sono stato benissimo con Denis e Austin Butler” ha commentato l’attore. “Sono andato a pranzo con Christopher Walken. È stato bellissimo farne parte, ma so che fa parte del gioco. Denis ha dovuto prendere le decisioni migliori per il film. A me ha fatto piacere lavorarci, non ho alcun rimpianto“.

Sulla possibilità che le scene vengano prima o poi diffuse, l’attore è apparso pessimista: “Non le vedrete mai“.

Dune – Parte due è ora nei cinema. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Vi è piaciuto Dune 2? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate