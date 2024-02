Si avvicina l’arrivo nelle sale di Dune 2 (Dune – Parte Due), il kolossal sci-fi di Denis Villeneuve e nella cover story che Entertainment Weekly ha dedicato al film l’interprete di Paul Atreides, Timothée Chalamet, ha lodato le sue co-star.

Parlando dei suoi colleghi e colleghe nel cast di Dune 2, Timothée Chalamet ha detto:

Questi attori e attrici hanno superpoteri. Sanno istintivamente come comportarsi in un film di questa portata riuscendo a portare forte presenza, mantenendo, allo stesso tempo, un naturalismo vivo e credibile nelle loro performance. Io stesso credo di riuscire a padroneggiare di più queste capacità ora, mentre nel primo erano competenze del tutto nuove per me.

Ricordiamo che fra le new entry del film troviamo Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha Harkonnen, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan Corrin e Anya Taylor-Joy, il cui ruolo non è però stato ancora svelato.

Dune parte 2: la sinossi

“Dune – Parte Due” esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere. Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Parte Due, in uscita il 28 febbraio, nella scheda del film.

